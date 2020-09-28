Kraliyetten medya yıldızlığına: Harry ve Meghan çiftini üç ay boyunca kameralar izleyecek

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'ı, Netflix için hazırlanacak yapım kapsamında imzaladıkları anlaşmanın ardından üç ay boyunca kameraların izleyeceği aktarıldı.

Daily Mail'in haberine göre Harry ve Markle, "insanların hayatlarına bakmasını ve yaptıkları tüm hayır işlerini görmesini" umuyor.

Kraliyet çifti dijital yayın platformunda yayımlanmak üzere film, dizi gibi yapımlar üretmek için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Kameralar Harry ve Meghan çiftini üç ay boyunca izleyecek ancak çiftin Kaliforniya'daki malikanelerinin bu kapsam içinde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

"Yüce fikirlere sahip olabilirler ama Netflix belli ki daha fazlasını istiyor"

Haberi aktaran kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Çevresel nedenleri ve yoksulluk uçurumunu vurgulayan anlatılar üretmekle ilgili yüce fikirlere sahip olabilirler ama Netflix belli ki daha fazlasını istiyor."

Kaynağa göre bahsi geçen projenin büyük bir kısmı çiftin yaptığı hayır işleriyle ilgili olacak.

Öte yandan Netflix sözcüsü, çiftin halihazırda gelişme aşamasında olan birkaç programının olduğunu ancak şu aşamada herhangi bir liste açıklayamayacaklarını belirtmişti.