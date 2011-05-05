Kraliyetin kayınbiraderi çıplak!

T24- Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın üniversiteyi bırakan ve 'Middleton ailesinin kara koyunu' olarak anılan erkek kardeşi James Middleton'ın çıplak fotoğrafları skandal yarattı.





Prens William'ın eşi Kate Middleton geçtiğimiz haftaki düğün töreninde zarafetini kanıtlamıştı. Ancak çiçeği burnunda gelinin abisinin internete sızan fotoğrafları kardeşlerin karakterlerinin pek de benzemediğini ortaya çıkardı.

Fotoğrafların arasında James Middleton'ın iç çamaşırlı, tamamen çıplak pozları ve arkadaşlarıyla eşcinsel seksi taklit ettikleri kareler yer alıyor.

Fotoğraflar bir süredir internette dolaşıyor ancak yaşanan 'Kraliyet Düğünü' çılgınlığıyla ve Middleton'ın artan popülerliğiyle yayıldığı söyleniyor.

Gece kulüplerinden çıktığında paparazzilerin resimlerini çekmemesi üzerine sinirlenen James Middleton'ın bir şöhret delisi olarak tanımlanıyor.