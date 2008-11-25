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Dünya

Kraliyet üyesi başbakan için hükümet istifa etti

Kuveyt hükümeti, kraliyet üyesi olan başbakanı gensorudan korumak için parlamento oturumunu terk etti, daha sonra da hükümetin istifa ettiği açıklandı.

25 Kasım 2008 02:00

Kuveyt'te hükümet, kraliyet üyesi olan Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah hakkında gensoru verilmesini önlemek için parlamento oturumunu terk etti, daha sonra da hükümetin istifa ettiğini açıkladı.

Parlamento Başkanı Cassım El Harafi, gün içinde yaşanan gensoru verme girişimi sırasında, hükümetin yokluğunda gensoru önergesi tartışılamayacağı için parlamento oturumu ertelemek zorunda kaldı.

Bazı milletvekilleri tarafından hazırlanan önerge taslağına göre, Başbakan El Sabah'a, Kuveyt'in ağırlıklı Sünni olan nüfusuna hakaret etmekle suçlanan İranlı Şii din adamının ülkeyi ziyaretine neden izin verdiği soruluyor.

Kraliyet mensubu başbakanı korumak için hükümetin uyguladığı taktiğin ardından, Kuveytli milletvekili Nasır El Sane tarafından yapılan açıklamada hükümetin istifa ettiği duyuruldu.
El Sane, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed el Sabah'a istifasını sunduğunu belirtti.

Resmi Kuna ajansı ise Şeyh El Sabah'ın, bakanlardan, nihai bir karar verinceye kadar görevlerini sürdürmesini istediğini bildirdi.

Parlamento Başkanı Cassim El Harafi de Emir'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Şeyh Sabah'ın parlamentoyu feshetmeyeceğini söyleyerek, "Anayasal ya da değil, parlamentonun feshedilmeyeceğini teyit ederim" dedi.

Kuveyt'te geçmişte de bakanlar, böyle gensoruların önüne geçmek için istifa etmiş; hatta Kuveyt Emiri de benzer bir durum karşısında parlamentoyu feshetmişti.

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