-KRALİYET DÜĞÜNÜNE TÜRK DAMGASI DENİZLİ (A.A) - 17.04.2011 - Prens William ile Kate Middleton'un İngiltere'de 29 Nisan'da yapılacak düğünü için davetlilere, Denizli'de dokunan ve altın iplerle çiftin isminin işlendiği havlular dağıtılacak. Ozanteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Katrancı, Denizli'nin ihraç ettiği ev tekstili ürünleriyle adını duyuran bir kent haline geldiğini söyledi. Fabrika olarak yıllık 100 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Katrancı, İngiltere Prensi William ile Kate Middleton'un Londra'daki Westminster Kilisesi'nde yapılacak düğünü için de bir firmanın İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kendilerini tavsiyesi üzerine sipariş aldıklarını anlattı. Siparişin ardından 3 hafta içerisinde 40 bin havluyu tamamlayarak, İngiltereye gönderdiklerini dile getiren Katrancı, şöyle konuştu: ''Havlulara, altın kalp içerisinde prens ve müstakbel eşinin isimlerini ve düğün tarihini işledik. Yüzde yüz pamuk havlu davetiyeler, alışıla gelmiş ürünlerin dışında. Altın işlemeler bizim için de farklı bir tarzdı. Bir ilki gerçekleştirerek özel yöntemler kullandık ve bunu yaptık.'' Katrancı, anlaşma gereği işlemenin nasıl yapıldığı ve fiyat konusunda açıklama yapamadıklarını kaydetti.