-KRALİYET DÜĞÜNÜNE İLGİNÇ KONUKLAR LONDRA (A.A) - 20.04.2011 - İngiltere kraliyetinin ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın 29 Nisan'daki düğünleri, kralları, büyükelçileri, yıldızları ama aynı zamanda bir İngiliz kasap, manav ve postacı ile Karayib adalarından bir yoga hocasını da biraraya getirecek. Tüm dünya tarafından sabırsızlıkla beklenen düğünün yaklaşık 2 bin kişiden oluşan davetli listesi resmen açıklanmasa da dışarı sızan bilgilere göre, orta direk bir ailenin kızı olan Kate Middleton, çocukluğunu geçirdiği taşradaki Bucklebury köyünden tanıdığı kasabı, manavı ve postacıyı düğünün yapılacağı Westminster Abbey'e davet edecek. Kraliyet uzmanı Robert Jobson, bir gün kraliçe olabilecek ve bir madencinin en küçük torunu olan Middleton'ın "kendi dünyasından insanları" davet ettiğini belirtirken, genç kadının kendi köyünden esnafın yanı sıra Karayibler'in Moustique adasından bir yoga hocası ile bir barmene de davetiye gönderdiği ortaya çıktı. Westminster Abbey'deki düğünün ilk sıraları, Prens'in büyükannesi Kraliçe Elizabeth, babası Prens Charles ve kardeşi Prens Harry'nin yanı sıra Kate Middleton'ın aile bireylerine tahsis edilecek. Prens William'ın 1997'de ölen annesi Diana'nın ailesi de düğünde özellikle erkek kardeşi Kont Charles Spencer ve diğer bireyler tarafından temsil edilecek. Buna karşılık İngiliz basınının "kara koyunlar" adını taktığı kraliyet ailesinin sorunlu üyelerinden Prens William'ın teyzesi ve Prens Andrew'ın eski eşi Sarah Ferguson'a davetiye gönderilmedi. Buna karşılık Kate Middleton'ın İbiza'da hedonistik bir yaşam süren yaramaz amcası Gary Goldsmith ise davetliler arasında bulunuyor. Tartışmalı davetliler arasında, Prens Charles'ın bizzat seçtiği, eski şirketi Riggs para aklamadan hüküm giyen Amerikalı bankacı Joe Allbritton gibi isimler de bulunuyor. Monako Prensi Albert gibi geleneğin öngördüğü üzere davet edilecek 40 kadar yabancı kraliyet ailesi mensubu da davetliler arasında yer alıyor. Buna karşılık Japon veliaht Prensi, 11 Mart depremi dolayısıyla daveti geri çevirdi. Bu arada, İngiliz basınına göre, Libya'nın Londra büyükelçisi ile Bahreyn Kralı ülkelerinde halklarına uyguladıkları baskı gerekçesiyle davetli listesinden çıkarıldı. Genç çiftin düğününde futbolcu David Beckham, Madonna'nın eski kocası Guy Ritchie, "Mr Bean" rolüyle ünlü olan Roqan Atkinson gibi ünlülerin yanı sıra siyaset dünyasından İngiltere Başbakanı David Cameron gibi 200 kadar isim ile aralarında İran benzeri tartışmalı rejimlerin büyükelçilerinin bulunduğu diplomatik çevre de yer alacak. 1900 davetliden 650'si Westminster Abbey'den sonra öğleyin Buckingham Sarayı'nda verilecek resepsiyona, ardından da 300 davetli akşam yemeğine katılacak.