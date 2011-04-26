-KRALİYET DÜĞÜNÜNE ÇEVİKÖZ KATILACAK LONDRA (A.A) - 26.04.2011 - İngiltere kraliyet düğününde, Türkiye'yi Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz temsil edecek. İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın cuma günü Westminster Kilisesinde yapılacak düğününe, 1,900 kişinin katılması bekleniyor. 1,900 kişiden 1000'inin çiftin aileleri, akrabaları, tanıdıkları ve arkadaşları, 50'e yakın kişinin ise dünya genelindeki kraliyet aileleri mensupları olacağı bildiriliyor. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden yaklaşık 60 temsilcinin katılmasının beklendiği düğüne, İngiltere ile diplomatik ilişkileri olan diğer tüm ülkelerin İngiltere'ye akredite Büyükelçileri de katılacak. Türkiye'yi ise düğünde, Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz temsil edecek. Düğüne İngiliz şarkıcı ve besteci Sir Elton John, Victoria ve David Beckham gibi ünlü kişiler de katılacak. Obama çifti ise 24 Mayıs'ta İngiltere'ye yapacakları resmi ziyaret nedeniyle düğünde bulunmayacak. Ortadoğu'da karışıklık devam ederken Suudi Arabistan, Zimbabve gibi bazı ülkelerden temsilcilerin ise düğüne katılacak olmaları tartışmalara neden oluyor. İngiliz basını, "bu katılımların İngiltere'nin Ortadoğu'da reform çağrılarının samimiyetinde şüphe yaratabileceği" yorumunu yapıyor. Bahreyn Prensi Salman Bin Hamid El Halife'nin kraliyet düğününe ülkesinde devam eden karışıklık nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı. Düğünün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde Buckingham Sarayında verilecek resepsiyona ise 600 kişi davetli. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin izlemesinin beklendiği düğün gününde, 5 bin polis görev yapacak, 35 polis köpeği güvenliği sağlayacak ve düğün geçidi için 187 at kullanılacak. Ülke genelinde yaklaşık 6 bin sokak partisinin yapılacağı kraliyet düğününün İngiliz ekonomisine katkısının ise 620 milyon sterlini bulması bekleniyor. Dünyanın birçok ülkesinden 8 bin basın mensubunun takip edeceği düğün günü, yoğun güvenlik önlemleri alınacak.