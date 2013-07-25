Kraliyet bebeğine neden George Alexander Louis ismi konuldu?

Finlo Rohrer/BBC News Magazine

İngiltere'de kraliyet bebeğine verilecek isim üzerine yapılan bahislerin en gözde ismiydi 'George.' George ismine 1'e 2'lik bahsin ardından da Alexander ve Louis gelmekteydi.

Bebeğin cinsiyeti belli olmadan önce Kraliçe Elizabeth'in ikinci adı Alexandra da favori gösterilen isimler arasındaydı.

George Alexander Louis isimlerinden biri İngilizler için derin anlam taşıyor. Louis ismi halka, Louis Mountbatten'ı hatırlatıyor.

Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in dayısı ve Britanya Krallığına dahil olduğu sırada Hindistan'ın son valisi olan Mountbatten, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından yatına düzenlenen bir bombalı saldırıda öldürülmüştü.

Mountbatten'ın babası Prens Louis, Prens William'ın dedesinin dedesiydi. Louis ayrıca William'ın ikinci ismi. Buna ek olarak Fransa'nın 17 kralının (kimilerinin sayımına göre 18 veya 19) ismi de Louis'ydi.

Louis ismi Kraliyet ailesini ne kadar gururlandırıyorsa George da bir o kadar etkiliyor.

'George'un Alman kökenleri

Her ne kadar George, İngiltere'ye gelen bir azizin ismi olsa da, bu isim kraliyet ailesine bir Alman kralının, İngiltere'de tahta çıkmasıyla girdi: I. George.

Uzun süredir Almanya'da çok gözde bir isim olan George'un kökleri Yunancaya dayanıyor.

İlkinden bu yana Britanya tahtına beş tane George daha çıktı. İktidarı sırasında Amerika'daki koloniler kraliyetten ayrılan III. George, zihinsel hastalığıyla hatırlanıyor.

Onun oğlu George da sıklıkla eleştirilirdi; o kadar ki İngiltere'de beğeniyle izlenen komedi dizisi Blackadder'ın üçüncü sezonunda sarhoş, budala ve aptal bir çapkın olarak yansıtılmıştı.

Gerçek hayattaki George da sık alkollü içki içen, çapkın ve aşırı iştahlı biriydi. Ama kendisi ayrıca yaratıcı bir şehir planlamacısı ve büyük bir sanat düşkünüydü. Kesinlikle aptal değildi.

Kraliyet ailesinin son iki George'u iki dünya savaşının ana oyuncularındandı. Birinci Dünya Savaşı V. George'un 1914 yılında kuzeni İmparator II. Wilhelm'in hükmettiği Almanya'ya savaş açmasıyla başlamıştı.

Ülkede artan Alman karşıtı hislerden dolayı V. George, hanedanlığın soyadını Saxe-Coburg Gotha'dan daha İngiliz bir isim olan Windsor'a çevirdi.

Kekemelikle boğuşması Zoraki Kral (King's Speech) filmine konu olan VI. George, V. George'un oğluydu. Albert ismi takılan ve ailesince Berti olarak bilinen kral, VI. George adıyla taç giydi.

Alexander adlı hükümdarlar

Her ne kadar Alexander adında İngiltere veya Britanya kralı olmadıysa da, İskoçya'da üç tane vardı.

Makedonya imparatoru 'Alexander the Great' (Büyük İskender), dünyanın büyük bir bölümünü fethetmesi ve yaşamış en iyi generallerden biri olmasıyla anılıyor.

Ama İskender kişilik olarak pek de sıcak kalpli değildi. Zira aşırı içki içtiği bilinen İskender, bir keresinde sarhoşluğun getirdiği öfkeyle bir arkadaşını mızrakla öldürmüştü.

Makedonyalı imparator ancak 32 yaşına kadar yaşadı. Ölümünün bir hastalık veya sinsi bir cinayetten kaynaklandığı düşünülüyor.

Alexander ismini alan diğer iki Makedon imparatoru da öldürülmüş olsa da, bu isim hükümdarlar arasında hâlâ popüler.

En az başarılı Alexander ise bu isimle taç giyen tek Bizans hükümdarıydı.

Tarihçi Viscount Norwich onun hakkında "İmparator Alexander'ın hükümdarlığı hakkında söylenebilecek tek iyi şey kısa olmasıydı" demişti.

O Alexander'ın tavsiyelere uymayıp sıcak havada polo oynadığı sırada öldüğüne inanılıyor. Belki de günümüz Alexander'ları bu tür uyarıları daha çok dikkate almalı.