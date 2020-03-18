Kraliyet ailesinde endişe; Prens Harry'e Koronavirüs bulaşmış olabilir mi?

Prens Harry'nin geçen hafta Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerle yan yana gelen Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile buluştuğu ortaya çıktı.

Entertainment Tonight Canada'nın haberine göre Prens Harry, Britanya'da bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya gelmişti. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, corona virüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluşmuştu.

Hamilton'ın hasta olduğu ya da Koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.