'Kraliyet ailesinde boşanma' iddiası

İngiltere'nin Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın annesi ve babasının boşanmanın eşiğinden döndüğü iddia edildi.

Hürriyet yer alan iddialara göre, Middleton'ın anne ve babası Carole ve Michael, bir süre ayrı yaşadılar. Bunun sonunda boşanma fikri ikisine de cazip gelmeye başladı. Hatta boşanma yolunda geri dönülmez adımlarla ilerlemeye başladılar.

Hatta yine ileri sürülenlere göre Carole Middleton bu süreçte Kensington Sarayı'na kızının yanına taşındı. Hem de uzun süre kalmaya niyetli şekilde. Öne sürülenlere göre Kate, annesinin sadece birkaç gün kendileriyle birlikte kalacağını düşünürken Carole Middleton tam 8 hafta sarayda kaldı.



Bu süreçte de Kate Middleton, anne ve babasının gerçekten boşanacağını düşünerek üzüntülü bir dönem geçirdi. Çünkü anne ve babasının arasındaki gerilim sadece onları değil, Kate Middleton ile Prens William arasında da sorunlara neden oldu.

Saraya yakın kaynakların iddiasına göre torunları, Carole Middleton'ın onlarla birlikte kalmasından hoşnut olsa da Prens William, kayınvalidesinin bir an önce evine dönmesini ve hayatına eskisi gibi devam etmesini istiyordu.



Birkaç ay önce yaşanan bu gerilim neyse ki boşanmayla sonuçlanmadı. Anne ve baba Middleton boşanmaktan vazgeçti. Şimdi tıpkı eskisi gibi hayatlarını sürdürüyor. Kızları Pippa'nın yakında dünyaya gelecek olan bebeğinin heyecanını yaşıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Carole ve Michael Middleton, şu sıralar kızları Kate, damatları William ve torunlarıyla birlikte Karayip adalarında tatil yapıyor.