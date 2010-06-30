Kraliyet ailesi de 'Ekonomizede'

T24-



Ülkede geçen hafta açıklanan ve yaklaşık 156 milyar sterlinlik bütçe açığını gidermek için hazırlanan yeni bütçeyle, son yılların en ağır kesintileri ve vergi artışlarına gidiliyor.





Bu çerçevede, Maliye Bakanı George Osborne İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vergi mükelleflerinden aldığı maaşının dondurulacağını açıklamıştı. Buna göre Kraliçe'nin yılda aldığı 7,9 milyon sterlinlik maaşı artırılmayacak, sabit tutulacak.





Yeni bütçenin etkilediği bir diğer kraliyet ailesi mensubu ise Galler Prensi Charles oldu. İngiliz kraliyet tahtının ilk sıradaki varisi Prens Charles'ın, devletten aldığı paranın yarısını alarak daha az harcama yaptığı ve daha fazla vergi ödediği açıklandı.





Prens Charles'ın özel sekreteri Sir Michael Peat konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Prensin Ocak-Mart 2010 döneminde vergi mükelleflerinden 1,664 milyon sterlin maaş aldığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde aldığı maaştan yüzde 45 daha az olduğunu söyledi.





Peat, Prens Charles'ın resmi görevler konusundaki harcamalarının ise yüzde 14 azalarak, 12,5 milyon sterlinden, 10,7 milyon sterline düştüğünü kaydetti.





İngiltere'de kraliyet ailesinin maaşları ve resmi harcamaları, mükelleflerin ödediği vergilerden karşılanıyor. Ülkede geçen yıl her vergi mükellefinin yıllık ortalama 70 pence'inin (yaklaşık 1,6 TL) kraliyet ailesine gittiği açıklanmıştı.