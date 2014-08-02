Kraliyet ailesi Abant'ta otel kapatıp, bahçesine çadır kurdu

Sudi Arabistan Kraliyet ailesinden Emir Khalid Bin Seaidan, 4 eş ve çok sayıda çocuğunun da yer aldığı 37 kişilik ailesiyle Bolu Abant Tabiat Parkı’nda göl kenarında bulunan oteli kapatarak bahçesine çadır kurdururken, otele erkeklerin girmesi de yasaklandı.

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı, Arap turistlerin akınına uğramaya başladı. Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden Emir Khalid Bin Seaidan, ailesiyle birlikte yaz tatili için göl kenarında bulunan 5 yıldızlı Abant Köşk Oteli’ne geldi. DHA'daki habere göre, önceki gün uçakla İstanbul’a, buradan da kiraladıkları cipler ve lüks minibüslerle Abant Tabiat Parkı’na gelen kraliyet ailesi, Abant Köşk Oteli’ni 15 günlüğüne kapattı. 4 eşi ve çok sayıda çocuğu bulunan Emir Khalid Bin Seaidan 12 odalı lüks butik otelin çam ağaçları altındaki bahçesine de büyük bir çadır kurdurdu. Kraliyet ailesi mensuplarına ayrıca Abant Palace Otel’de 10 oda tahsis edildi.

37 kişilik ailesiyle birlikte Abant’ta tatil yapacak kraliyet ailesinin kalacağı otele erkeklerin girmesi yasaklandı. Otelde sadece kadın garsonlar ile kadın aşçıların çalışmasına izin verildi. Otel çalışanları kraliyet ailesi için çadırı sürekli temizleyerek özenle yemekler hazırlıyor. Emir Khalid Bin Seaidan yemeklerini çadır da yerken, çadırdaki yer sofrasına yemekler taşındı.

Abant Palace Otel ve Abant Köşk Otel Genel Müdürü Erol Oğuz misafirlerin Suudi Arabistan’dan geldiklerini belirterek, "Emir Khalid bey yaklaşık 15 günlük rezervasyon yaptırdılar. Bu rezervasyonun 12 odası Abant Köşk Otel’de. Kalabalık bir aile grubuyla geldiler ve bu oteli tamamen kapattılar. Kendilerini 15 gün boyunca otelimizde misafir edeceğiz. Abant’ı çok seven ailenin bazı bireylerini de Abant Palace Otel’de misafir ediyoruz. Özellikle yaz aylarında Arap turistler Abant’ı kendi evleri gibi görmeye başladılar. Abant Tabiat Parkı son yıllarda Arap turistlerin tatil merkezleri arasındaki yerini aldı" dedi.