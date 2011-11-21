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Dünya

Kralın hediyesini müzeden çaldılar PARİS (A.A)

21 Kasım 2011 19:49

-Kralın hediyesini müzeden çaldılar PARİS (A.A) - 21.11.2011 - Fransa'nın iç bölgelerinden Tulle kentindeki müzede, Suudi Arabistan Kralı'nın, eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac'a verdiği pırlanta kaplamalı altın şahin çalındı.  Yaklaşık 1,210 pırlanta ile kaplı çok değerli hediyeyi çalan kişi veya kişilerin bulunması için Fransız polisi soruşturma başlattı. Müze yetkilileri, cumartesiyi pazara bağlayan gece hediyenin çalındığını ve hırsızlığın hemen ardından müzedeki alarm sisteminin devreye girdiğini açıkladı. Chirac'a yurt içi ve yurt dışından gelen hediyelerinin sergilendiği müze, 2000 yılında hizmete girmişti. Müzede, aralarında çok değerli heykel, minyatür ve tabloların da bulunduğu 5 bine yakın parça sergileniyor.

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