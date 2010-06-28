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Kültür-Sanat

Kralın eldivenine rekor fiyat

Michael Jackson'a ait eldiven, şapka ve ayakkabısının da aralarında bulunduğu 200 parçadan fazla eşya açık artırmada satıldı.

28 Haziran 2010 03:00

T24-  ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde aldığı aşırı dozda ilaç yüzünden hayatını kaybeden "pop kralı" Michael Jackson'a ait eldiven, şapka ve ayakkabısının da aralarında bulunduğu 200 parçadan fazla eşya açık artırmada satıldı.


Las Vegas'taki Julien's müzayede salonunda hafta sonunda düzenlenen açık artırmada, Jackson'ın 1984 yılındaki turnesinde giydiği, kristal taşlarla bezenmiş bir eldiveni 190 bin dolara (yaklaşık 300 bin TL) satın alınırken, 6 bin ila 8 bin dolara satılacağı tahmin edilen bir ceketi 120 bin dolara (yaklaşık 200 bin TL) alıcı buldu.


Efsane popçunun mokasen ayakkabıları 90 bin dolara (yaklaşık 142 bin TL), beyaz fötr şapkası da 56 bin 250 dolara (yaklaşık 89 bin TL) satıldı.


Bütün parçalardan yaklaşık bir milyon dolar gelir elde edilirken, açık artırma için Asya ülkelerinden bile koleksiyoncuların Las Vegas'a geldiği belirtildi.


Aynı müzayedede Elvis Presley, Prince, Kurt Cobain ve Jimi Hendrix'in eşyası da satıldı.

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