Kralın eldivenine rekor fiyat

T24-

Las Vegas'taki Julien's müzayede salonunda hafta sonunda düzenlenen açık artırmada, Jackson'ın 1984 yılındaki turnesinde giydiği, kristal taşlarla bezenmiş bir eldiveni 190 bin dolara (yaklaşık 300 bin TL) satın alınırken, 6 bin ila 8 bin dolara satılacağı tahmin edilen bir ceketi 120 bin dolara (yaklaşık 200 bin TL) alıcı buldu.Efsane popçunun mokasen ayakkabıları 90 bin dolara (yaklaşık 142 bin TL), beyaz fötr şapkası da 56 bin 250 dolara (yaklaşık 89 bin TL) satıldı.Bütün parçalardan yaklaşık bir milyon dolar gelir elde edilirken, açık artırma için Asya ülkelerinden bile koleksiyoncuların Las Vegas'a geldiği belirtildi.Aynı müzayedede Elvis Presley, Prince, Kurt Cobain ve Jimi Hendrix'in eşyası da satıldı.