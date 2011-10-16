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Dünya

Kralın 1400 özel misafiri CİDDE (A.A)

16 Ekim 2011 18:12

-Kralın 1400 özel misafiri CİDDE (A.A) - 16.10.2011 - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'a hac vazifesini yerine getirmek için gelenler arasından 1400 kişi, Kral Abdullah'ın özel misafiri olarak Mekke'ye gelecek. İslam İşleri Bakanı Şeyh Saleh Bin Abdul Aziz Aal El Şeyh tarafından yapılan açıklamada, Kral Abdullah her sene olduğu gibi bu sene de 1400 kişiyi özel olarak hac sezonu için davet etti. Kral'ın saraylarında özel olarak ağırlanan ve en güzel şekilde hac görevlerini yerine getiren hacı adayları bu yıl Türkiye, Endonezya, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Kazakistan, Srilanka, Tacikistan, Nepal, Afganistan, Vietnam, Malezya, Rusya, Hong Kong, Moğolistan, Singapur, Myanmar, Japonya, Brunei, Güney Kore, Maldiv Adaları, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Güney Sudan ve Afrika ülkelerinden seçildi. Bugüne kadar toplam 10 bin kişinin Kral Abdullah'ın özel davetlisi olarak hac görevlerini yerine getirdiği kaydedildi.

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