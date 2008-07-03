T24 LogoT24 Logo
Spor

Kraliçeye nazar değdi

Tek bayanlarda dünyanın 1 numarası Ana Ivanovic, ek kontejandan gelen Çinli Jie’ye 2-0 yenilerek, Wimbledon’a 3. turda veda etti.

03 Temmuz 2008 03:00

KARİYERİNDEKİ ilk Grand Slam şampiyonluğunu geçtiğimiz ay Roland Garros’ta (Fransa Açık) elde eden Ana Ivanovic’e nazar değdi... Yakaladığı müthiş çıkışla tek bayanlarda dünyanın 1 numarası konumuna gelen Sırp tenisçi, Wimbledon’da erken veda ederek, şoke etti.

Londra’daki yaklaşık 15 milyon Euro ödüllü turnuvanın 3. turunda, turnuvaya ek kontenjanla katılan Çin Halk Cumhuriyeti’nden Zheng Jie’yle karşılaşan 1 numaralı seribaşı Ana Ivanovic, mücadeleyi 6-1 ve 6-4’lük setlerle yitirerek, Maria Sharapova gibi organizasyondan elendi.

Tek bayanlarda ayrıca Rus Svetlana Kuznetsova, ABD’li Serena Williams, Rus Anna Chakvetadze ve Çek Nicole Vaidisova maçlarını kazanarak tur atladılar. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız rakibi Marc Gicquel’i 6-3, 6-3 ve 6-1’lik setlerle 3-0 yenerek 4. tura çıktı. Avustralyalı Lleyton Hewitt de İtalyan Simone Bolelli’ye 6-1, 6-3 ve 7-6’lık setlerle 3-0 üstünlük sağlayarak 4. tura yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24