Kraliçeye nazar değdi

KARİYERİNDEKİ ilk Grand Slam şampiyonluğunu geçtiğimiz ay Roland Garros’ta (Fransa Açık) elde eden Ana Ivanovic’e nazar değdi... Yakaladığı müthiş çıkışla tek bayanlarda dünyanın 1 numarası konumuna gelen Sırp tenisçi, Wimbledon’da erken veda ederek, şoke etti.



Londra’daki yaklaşık 15 milyon Euro ödüllü turnuvanın 3. turunda, turnuvaya ek kontenjanla katılan Çin Halk Cumhuriyeti’nden Zheng Jie’yle karşılaşan 1 numaralı seribaşı Ana Ivanovic, mücadeleyi 6-1 ve 6-4’lük setlerle yitirerek, Maria Sharapova gibi organizasyondan elendi.



Tek bayanlarda ayrıca Rus Svetlana Kuznetsova, ABD’li Serena Williams, Rus Anna Chakvetadze ve Çek Nicole Vaidisova maçlarını kazanarak tur atladılar. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız rakibi Marc Gicquel’i 6-3, 6-3 ve 6-1’lik setlerle 3-0 yenerek 4. tura çıktı. Avustralyalı Lleyton Hewitt de İtalyan Simone Bolelli’ye 6-1, 6-3 ve 7-6’lık setlerle 3-0 üstünlük sağlayarak 4. tura yükseldi.