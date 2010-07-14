-KRALİÇE RANİA'DAN İBRANİCEYE RET TEL AVİV (A.A) - 14.07.2010 - Ürdün Kraliçesi Rania'nın, yazdığı çocuk kitabının İbraniceye çevrilmesi için defalarca yapılan teklifleri geri çevirdiği bildirildi. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Kraliçe Rania'nın 4-8 yaş grubundaki çocuklar için Kelly DiPucchio adlı kişiyle ortak yazdığı kitap, Arapçanın yanı sıra Amerika'da İngilizce olarak basıldı. Gazete, İsrail'deki bazı yayınevlerinin Ürdün Kraliçesine "Sandviç Takası" adlı kitabını İbraniceye çevirip İsrail'de dağıtımı için başvuruda bulunduğunu, ancak hala olumlu yanıt alamadıklarını yazdı. Kraliçe Rania'nın kültürler arası hoşgörü temasını işleyen kitabında, "Lily" ve "Selma" adındaki iki küçük kızın kültürel farklılıklara rağmen dostluklarını nasıl koruduklarını anlatılıyor. Filistin kökenli bir ailenin kızı olan Kraliçe Rania, 1970 yılında doğduğu Kuveyt'te ilk ve orta öğrenimini İngilzce eğitim veren bir okulda tamamladı, ardından Kahire'deki Amerikan üniversitesinde işletme okudu. Rania'nın ailesi, Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında Ürdün'e gitmiş, Raina da daha sonra ailesinin yanına yerleşmişti. Kraliçe Rania, 2007 yılından bu yana BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için çalışıyor.