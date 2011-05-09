-KRALİÇE PUDU HEPA ÖDÜLLERİ VERİLDİ ADANA (A.A) - 09.05.2011 - Adana'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ''Kraliçe Pudu Hepa Kültür Günleri'' kapsamında bilim, sanat ve başarı ödülleri sahiplerine verildi. Adana Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nuran Terliksiz, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikler kapsamında, 2002'den bu yana ''Pudu Hepa Bilim Sanat ve Başarı Ödülleri'' verdiklerini söyledi. Terliksiz'in konuşmasının ardından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer tarafından 2007'den bu yana sürdürülen Tatarlı Höyüğü'ndeki arkeoloji çalışmaları ve Kraliçe Pudu Hepa hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Eski Devlet Bakanlarından İmren Aykut, seramik sanatçısı Güngör Arıbal, gazeteci-yazar ve Cumhuriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Çetin Yiğenoğlu ile ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel'e ödülleri verildi. Törenin ardından, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi'nde, fotoğraf sanatçıları Nazan Gökkaya, Asena Avluk ve Zülal Elmalı'nın Karataş Kadın Cezaevi'ndeki kadınların yaşamını konu alan ''Özgür yaşa'' adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi İlhan Atış, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve çok sayıda davetli katıldı.