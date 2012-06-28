Kraliçe kuzeninin 'katili' ile el sıkıştı

İngiltere Kraliçesi bugün yıllarca ülkesine karşı savaşmış İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA'nın eski önde geleni, şimdi yerel yönetimin liderlerinden Martin McGuinness ile el sıkıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth, halen Kuzey İrlanda'daki yerel yönetimde başbakan yardımcısı olan Martin McGuinness ile bir sanat etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlik, bölgede yıllar boyu çatışmış toplumları bir araya getirmeyi amaçlayan sivil toplum kuruluşu İşbirliği İrlanda tarafından düzenleniyor.

Kuruluşun başkanı Peter Sheridan, bu iki sembolik ismin el sıkışmasının muazzam önem taşıdığını, insanların "çatışmanın ötesinde bir hayatın başladığını" anlayacağını söyledi.

Kraliçe, Kuzey İrlanda'ya tahta geçişinin 60. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla iki günlük bir ziyaret yapıyor.

Kraliçe için Belfast'ta başbakanlık konutu olarak kullanılan Stormont Şatosu'nda 20 bin kişinin katılması beklenen bir parti düzenleniyor.

IRA, Kuzey İrlanda'daki İngiliz yönetimine karşı 30 yılı aşkın bir süre çatıştıktan sonra 1998'de imzalanan barış anlaşmasıyla savaşa resmen son vermişti. Bunun ardından bölgede seçim yapıldı ve 1970'lerden beri ilk kez özerk yönetim oluşturuldu. IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein de yeni yönetime katıldı.

Kuzenini IRA öldürdü

Martin McGuinness yıllarca IRA komutanlığı yapmış bir isim. BBC'ye verdiği mülakatta Kraliçe ile yapacağı görüşmeyi değerlendiren McGuinness bu adımı "barış için risk almak" şeklinde yorumladı.

McGuinness şöyle devam etti: "O, tarihin bir başka devriydi. Sorun şunun kabul edilmesidir ki, devletin uyguladığı şiddet benim toplumuma mensup birçok kişinin büyük acılar yaşamasına neden oldu; ama aynı şekilde başkalarının da kayıp verdiğini kabul etmek gerekir. Politikacıların oraya gönderdiği İngiliz askerleri de hayatını kaybetti. Kraliçe de kendi ailesinden birini (Lord Mountbatten) yitirdi. Ama bugün artık başka bir dönemden geçtiğimizi görmek gerekir."

Martin McGuinness, Kraliçe ile görüşmeyi kabul etmesinin, kendisini ısrarlı bir İrlanda cumhuriyetçisi olmaktan alıkoymadığını da vurguladı.

Kraliçe'nin kuzeni Lord Mountbatten IRA tarafından öldürülmüştü. Cumhuriyetçiler açısından ise Kraliçe, 1920'de Kanlı Pazar olarak bilinen olayda 13 silahsız sivili öldürmüş bir ordunun komutanı.

IRA kurbanlarını da ziyaret etti

Kraliçe ile McGuinness önce kapalı kapılar ardında görüştü, ardından İrlanda cumhurbaşkanı ve Kuzey İrlanda yönetimi başbakanının da katılımıyla kameralar önüne çıkarak birlikte sergiyi gezdi ve el sıkıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth dün de bundan 25 yıl önce Enniskillen kasabasındaki bir IRA saldırısında ölenlerin yakınları ile bir araya gelmişti. Kraliçe daha sonra aynı kasabada bir Katolik Kilisesi'ni ziyaret etti.

İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin başı olan kraliçenin, Kuzey İrlanda'da cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu Katolik Kilisesi'ne ilk kez gittiği belirtiliyor.

İki günlük ziyaret dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alınırken, Belfast'ın Cumhuriyetçi Katolik bölgesinde dün gece 100 kadar genç, polise molotof kokteyli attı; dokuz polis yaralandı. (BBC Türkçe)