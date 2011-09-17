-''Kraliçe kelebekler'' kontak çevirdi İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Kadın istihdamını desteklemek amacıyla işsiz kadınları taksi şoförü olarak yetiştiren ''Kraliçe Kelebekler'' projesi çerçevesinde eğitim gören 10 kadın taksici, trafiğe çıktı. Kadın şoförler, 6 aylık eğitimlerini tamamlamalarının ardından, Beylikdüzü As Taksi Durağı'nda göreve başladı. Actus Personel İstihdam ve Eğitim Hizmetlerinin projelendirdiği ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının destek verdiği proje, 30-35 yaş arası, daha önce profesyonel bir iş tecrübesi olmayan ve eğitim durumu, profesyonel iş kollarında istihdam edilmeye uygun olmayan işsiz kadınlara meslek kazandırmayı hedefliyor. Projenin tanıtımı ve kadın şoförlerin mesleklerindeki ilk gün için düzenlenen törende konuşan Actus Personel İstihdam ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Pelin Akman, ''Kraliçe Kelebekler''in 2 yıldır süren kadın istihdamı programlarından biri olduğunu belirterek, ''Kadınların istihdam edilmediği, ancak başarıyla yapabilecekleri, özellikle hizmet sektöründe yeni istihdam alanları açmayı amaçlıyoruz'' dedi. Kadınların günlük hayatlarında başarı ve güvenle özel araçlarını kullandıklarını vurgulayan Akman, ''Bu özelliği, bir eğitimle meslek haline getirebileceğimize inandık. 6 aylık bir eğitimle onları mesleğe kazandırdık. Biz kadınların, hastaların ve yaşlıların kadın şoförler tarafından çok daha güven ve şefkatle taşınabileceğini biliyoruz'' şeklinde konuştu. Akman, bir şoförün ihtiyacı olan her bilginin akademisyenler tarafından kadın şoförlere aktarıldığını belirterek şöyle konuştu: ''Trafik ve teknik gibi konuların yanı sıra kadınlara öfke kontrolü eğitimi verildi. Mesleki İngilizce ile turistlerle daha kolay iletişim kurmaları yönünde destek verildi. Beslenme, güzellik ve makyaj konularında eğitimler tamamlandı. Çünkü biz kadınların işlerini yaparken kadın görünümlerinden çıkmalarını istemiyoruz. İstanbul genelinde 1500 kadının taksici olarak, meslek edinmesini istiyoruz. Kadınların bu meslekte olması tüm taksicilerin meslek onuruna katkıda bulunacaktır.'' Kadınların ilk kez taksici olarak trafiğe çıkmasından dolayı, proje tasarımcılarının girişimiyle taksici kadınların çalışırken giyecekleri üniformalar modacı Selda Eruzun tarafından tasarlandı. Başörtülü ve başı açık kadınlar için ayrı ayrı tasarlanan üniformalar, hem rahat çalışmaya hem de şık olmaya olanak sağlıyor. Üniformaların tasarımcısı Eruzun, projenin kendine sunulduğunda çok heyecanlandığını ifade ederek, ''Ben de bir kadın girişimci olarak iş hayatında zorluklar çektim. Bu nedenle çorbada tuzum olsun deyip kıyafetleri ücretsiz tasarladım'' dedi. Daha sonra kadın şoförler arabalarına binerek, basın mensuplarını bir süre taksileriyle gezdirdi.