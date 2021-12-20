"Kraliçe Elizabeth, torunu Prens William'ın helikoptere binmesini istemiyor; ona bir şey olursa anayasal kriz çıkar"

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocukları helikoptere bindiğinde, helikopterin düşmesinden endişe duyduğu iddia edildi.

The Sun’de yer alan habere göre 95 yaşındaki Kraliçe’ye yakın bir kaynak “Majesteleri yakın arkadaşları ve danışmanlarına William’ın özellikle kötü havanın olduğu günlerde helikoptere binmeyi bırakmasını istediğini söyledi” dedi.

Kaynak, "Kraliçe bunu düşündüğünde uykuları kaçıyor, çok endişeleniyor. William’ın helikopter kullanabildiğini biliyor ancak kendisi ve ailesini riske atmasını istemiyor. Onlara bir şey olursa anayasal bir kriz çıkar" dedi.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra tahta Prens Charles geçecek. Prens Charles’ın ardından ise Prens William, kral olacak.