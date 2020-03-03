Kraliçe Elizabeth'ten torunu Kraliyet ailesindeki görevinden ayrılan Prens Harry'e: Kapımız sana her zaman açık

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Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth, bu ayın sonunda Kraliyet ailesindeki görevlerini tamamen bırakacak olan torunu Prens Harry ile uzun zaman sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kraliçe'nin Prens Harry'e "Dilediğin zaman dönebilirsin" dediği belirtildi.

Metro News'un haberine göre, Kraliçe Elizabeth ve Prens Harry, 4 saat süren bir baş başa görüşme gerçekleştirdi. 93 yaşındaki Kraliçe Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile Kanada'ya yerleşen torunu Harry'e onu ne kadar sevdiğini ve her zaman geri dönebileceğini söyledi.

Kraliyet ailesinden bir kaynağa göre Kraliçe ve Prens'in görüşmesi ikili arasındaki ilişki için olumlu bir hamle olarak nitelendirildi. Kraliçe'nin Harry ile konuşacak çok şeyi olduğu ve görüştükleri için rahatladığı belirtildi.