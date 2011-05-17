-KRALİÇE ELİZABETH İRLANDA'YA GİDİYOR LONDRA (A.A) - 17.05.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün İrlanda'ya yapacağı tarihi ziyaretten önce bir bomba bulunmasının bu geziyi engellemeyeceğini açıkladı. Kraliçe'nin ziyaretine saatler kala, İrlanda'nın başkenti Dublin'e 25 kilometre uzaklıktaki Maynooth kasabasında bir otobüsün bagaj bölümünde bulunan bombanın etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Dublin'de ise şüpheli bir paketin tramvay durağına bırakıldığı ve polisin paketi imha ettiği basına yansıdı. İngiliz haber kanalları, Dublin'deki güvenliğin en yüksek düzeyde olduğunu ve bugün başlayacak ziyaret için 4 bine yakın polis memuru ile güvenlik yetkilisinin görev yapacağını aktarıyor. Dışişleri Bakanlığı ihbarlar ve bomba tespitlerine karşın, Kraliçe'nin tarihi İrlanda ziyaretini gerçekleştireceğini bildiriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da da dün bomba ihbarı yapılmış, polis Buckingham Sarayı önündeki Mall Caddesi ile civardaki sokakları bir süreliğine kapatarak arama yapmıştı. Bu ihbarın, İrlandalı muhalif cumhuriyetçi örgütler tarafından yapıldığına dikkat çekilmişti. İrlanda'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından bu ülkeye bir İngiliz monarkının yapacağı ilk resmi ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Kraliçe'ye İrlanda ziyaretinde İngiltere Başbakanı David Cameron da eşlik edecek.