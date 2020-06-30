Kraliçe Elizabeth'in yazlık sarayında personel "Lütfen tuvaletinizi uzakta yapın" uyarısı yapmak zorunda kaldı

Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki yazlık sarayında çalışan personel etrafta yürüyen insanların saray çevresine tuvaletlerini yaptıklarını söyledi. Personel, çevrede gezen insanları sarayın etrafını "umumi tuvalet" olarak görmemeleri konusunda uyardı.

CNN'de yer alan habere göre, Kraliçe Elizabeth'in yaz aylarında ziyaret ettiği İskoçya'daki Balmoral Sarayı'nın etrafında insanların tuvaletlerini yaptıkları, hijyenik mendillerini yerlere attıkları ortaya çıktı. Saray personeli, insanların açık alanlarda vakit geçirirken etrafı kirlettiklerini belirterek "Sarayın etrafında bu kadar fazla mendil görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Lütfen şu anda etrafta "umumi tuvalet" olmadığını bilin" açıklaması yaptı.

Saray personeli insanların kullanılan yollarda ya da anıtların etrafında tuvaletlerini yaptığından şikâyet etti. Açıklamada "İşemeniz gerekiyorsa lütfen bunu gölün ve akıntının en az 30 metre uzağında yapın. Eğer dışkınızı yapmak istiyorsanız bunu lütfen binaların, yolların, su akıntılarının ve çiftlik hayvanlarının uzağında yapın. Dışkınızı gömün" ifadeleri yer aldı.