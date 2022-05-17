Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi, karaborsaya düştü

Büyük Britanya Kraliçesi Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için sınırlı sayıda üretilen Barbie bebekler 3 saniyede tükendi. Bebekler 94,99 sterline (yaklaşık 1800 TL) alıcı buldu.

Barbie'nin Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılına özel piyasaya sürdüğü sınırlı sayıdaki bebekler satışa çıktıktan üç saniye sonra tükendi.

Fiyatı 94,99 sterlin (yaklaşık 1800 TL) olarak belirlenen hatıra bebeği, şimdi ise online sitelerde karaborsada 1000 sterline (yaklaşık 20 bin TL) varan fiyatlarla satılıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan Barbie bebeğin kutusunda da Buckingham Sarayı’ndan ilham alarak tasarlanan taht görüntüsü bulunuyor.

Barbie formundaki Kraliçe, pembe ve mavi kurdeleler taşıyan kuşaklı beyaz bir elbise giyiyor ve Kraliyet Ailesi Nişanları'ndan esinlenen minyatür madalyonlar takıyor.

Kraliçe bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Elizabeth’in babası Kral VI. George ve büyükbabası V. George’un portreleri yer alıyor.