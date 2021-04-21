Kraliçe Elizabeth 95 yaşına girdi; Prens Philip'in yası nedeniyle kutlamayacak

Britanya Kraliçesi Elizabeth bugün 95 yaşına girdi. Kraliçe Elizabeth, geçen haftalarda hayatını kaybeden 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi yasını sürdürüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Prens Philip'in ölümü nedeniyle Kraliçe Elizabeth'in 95'inci doğum günü için geleneksel kutlamalar gerçekleştirilmeyecek. Buckingham Sarayı'nın da her yıl olduğu gibi Kraliçe'nin doğum günü için bir fotoğraf paylaşmayacağı belirtildi.

Saray, Kraliçe'nin doğum gününü "sessiz bir şekilde" geçireceğini duyurdu.

Kraliçe'nin resmi doğum günü ise bu yıl 12 Haziran'da kutlanacak. 12 Haziran'daki doğum gününde geçit töreninin yapılıp yapılmayacağı henüz belirlenmedi. Geçen yıl geleneksel tören, pandemi nedeniyle kısıtlamalar altında gerçekleştirmişti.