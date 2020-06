Kraliçe Elizabeth 94 yaşında; Koronavirüs nedeniyle bu yılın kutlamaları sosyal medyada

T24 Dış haberler

Britanya'da en uzun süre tahtta oturma unvanını taşıyan Kraliçe II. Elizabeth, bugün 94 yaşına giriyor. Kraliçe Elizabeth, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle doğum gününü internet üzerinden kutlayacak.

Britanya'da 68 yıldır tahtta olan Kraliçe Elizabeth 94 yaşına girdi. Kraliçe'nin doğum günü ilk kez geleneksel silah gösterisiyle kutlanmayacak. Doğum günü organizasyonu Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sosyal medyaya taşınacak. CNN'e konuşan bir kraliyet kaynağı, Kraliçe'nin doğum günü görüşmelerinin video konferans üzerinden gerçekleşeceğini söyledi.

Britanya'da kral ve kraliçelerin doğum günleri her yıl 2 gün kutlanıyor. Kraliçe Elizabeth'in de gerçek doğum günü dışında her yıl Haziran ayında "Trooping the Colour " isimli doğum günü etkinliği düzenleniyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor. Bu etkinlik de gerçek doğum günü gibi Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiden iptal edildi.

Kraliçe Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığında 14 başbakan gördü. Toplamda 5 kere geleneksel konuşmalar dışında ulusa sesleniş yapan Kraliçe en son Koronavirüs salgını nedeniyle kamera karşısına çıktı.