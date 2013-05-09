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Dünya

Kraliçe Elizabeth, 17 yıl sonra ilk kez yeni yasama yılı törenine katıldı

Kraliçe, iki ayrı tacı, mücevherleri ve peleriniyle, hâlâ ülkenin başında olduğu mesajını verdi

09 Mayıs 2013 18:04

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in görev yükünü Veliaht Prens Charles ile paylaşmaya başlaması, Tahtı bırakacağı yönünde söylentilerine yol açmıştı.

Dün Prens Charles, 17 yıl aradan sonra ilk kez Lordlar Kamarası'nın yeni yasama yılı açılışına katılırken, Kraliçe, iki ayrı tacı, mücevherleri ve peleriniyle, hâlâ ülkenin başında olduğu mesajını verdi.

Hollanda Kraliçesi Beatrix'in nisan ayında tahtını oğluna devretmesinin ardından İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in de tahttan feragat edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Kraliçe'nin son dönemde bazı görevlerini oğluna devretmesi de söylentilere yol açmıştı.

Önceki gün Buckingham Sarayı, Prens Charles'ın kasım ayındaki İngiliz Uluslar Topluluğu zirvesinde annesini temsil edeceği açıklandı. Oysa Kraliçe, 40 yıldır bu zirveyi sadece bir kez kaçırmıştı. Ve bu açıklamadan bir gün sonra Prens Charles, 17 yıl aradan sonra ilk kez Kraliçe ile birlikte Lordlar Kamarası'nda yapılan yeni yasama yılı törenine katıldı.

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