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Ekonomi

‘Kraliçe’ dip yaptı İngiltere popüler oldu

Sterlinin euro ile aynı seviyeye gelmesi nedeniyle İngiltere'ye paket tur gezi fiyatlarında indirim yapılacak.

21 Aralık 2008 02:00

Sterlinin Euro ile aynı seviyeye gelmesi nedeniyle İngiltere’ye paket tur gezi fiyatlarında pazartesiden itibaren ortalama 60 Euro’luk indirim yapılacak. Tur şirketleri yılbaşı için yüzde 15 artış bekliyor.

Kapalıçarşı ayaklı borsada 'Kraliçe' olarak tanımlanan İngiliz para birimi sterlinin değer kaybetmesi ve geçtiğimiz günlerde euro ile neredeyse eşit düzeye inmesi Türkiye'den İngiltere'ye yapılacak yılbaşı ve Noel turlarında artış beklentisine neden oldu. Tur şirketleri İngiltere'ye yapılan turlarda sterlinin değer kaybetmesi ve 1 sterlinin 1.07 euroya eşitlenmesi ile birlikte ek yüzde 15'lik rezervasyon talepleri gelebileceğini düşünüyor. Tur şirketleri yılbaşı turları kadar İngiltere'ye akraba ziyareti amacıyla yapılacak bireysel rezervasyonlarda da artış bekliyor. Bir başka beklenti ise eğitim amaçlı İngiltere'de bulunan öğrencilerin ziyaretlerinin artması. Alışverişe gidenlerin sayılarında da artış olacağı tahmin ediliyor

Londra turu ucuzluyor

Şirketler paket tur fiyatlarında da pazartesi gününden itibaren yüzde 15'lik indirime gidecekler. Tur şirketleri İngiltere turlarında satın almayı sterlin üzerinden yapıyor, ancak Türkiye'de turları euro bazında satıyor. Bu nedenle fiyatlarda ortalama 50 euroluk bir indirim yapılması bekleniyor. Jolly Tur Yurtdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin, maliyetlerde sterlin bazında bir düşüş olmasından dolayı pazartesiden itibaren fiyatlarda 50-60 euroluk bir indirime gideceklerini kaydetti. Tekin, tur fiyatlarının 450 euro seviyesine ineceğini kaydetti. Pronto Tur Başkanı Ali Onaran da İngiltere paket tur fiyatlarında 100 euroya varan düşüş yaşandığını, fiyatların 550 euro seviyesine çekildiğini söyledi. Bazı tur şirketleri ise İngiliz acentelerin vereceği indirim doğrultusunda fiyat düşürebileceklerini kaydetti. Club İremtur Başkanı Saadettin Ulubay, "İngiliz acentalar indirim yaparsa biz de fiyatları değiştiririz" dedi.

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