T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kraliçe çantasında ne taşıyor?

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in yanından ayırmaması nedeniyle simgesi haline gelen el çantasında neler taşıdığı ortaya çıktı.

06 Şubat 2012 02:00



 T24- İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in hiçbir zaman yanından ayırmaması nedeniyle simgesi haline gelen el çantasında neler taşıdığı ortaya çıktı.
 




Kraliçe’nin hükümdarlığının 60’ıncı yılı şerefine biyografisini hazırlayan Sally Bedell Smith ‘The Lady’ dergisine, çantanın içinde her daim ruj ve pudra bulundurduğunu söyledi.

Kraliçe pazar günleri de kiliseye bağışlamak amacıyla 5 ya da 10 Sterlin’lik banknot taşıyor. Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Jean Willis ise çantasını nasıl masaların altına astığını anlattı.
Willis “Defalarca onun çantasından plastik vantuz askı çıkarak gizlice içine tükürdüğünü gördüm. Ucunda kanca bulunan askıyı masanın altına yapıştırıyor ve çantasını da kancaya asıyor” dedi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24