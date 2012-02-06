Kraliçe çantasında ne taşıyor?





T24- İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in hiçbir zaman yanından ayırmaması nedeniyle simgesi haline gelen el çantasında neler taşıdığı ortaya çıktı.











Kraliçe’nin hükümdarlığının 60’ıncı yılı şerefine biyografisini hazırlayan Sally Bedell Smith ‘The Lady’ dergisine, çantanın içinde her daim ruj ve pudra bulundurduğunu söyledi.

Kraliçe pazar günleri de kiliseye bağışlamak amacıyla 5 ya da 10 Sterlin’lik banknot taşıyor. Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Jean Willis ise çantasını nasıl masaların altına astığını anlattı.

Willis “Defalarca onun çantasından plastik vantuz askı çıkarak gizlice içine tükürdüğünü gördüm. Ucunda kanca bulunan askıyı masanın altına yapıştırıyor ve çantasını da kancaya asıyor” dedi.



