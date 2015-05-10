Krala küfür ifade özgürlüğü sayılır mı?

Hollanda’da bir aktivistin Kral Willem Alexander (48), eşi Kraliçe Maxima (44) ve ailesine küfrettiği gerekçesiyle 500 Euro para cezasına çarptırılması, parayı ödemediği için olayın yargıya yansıması tartışma yarattı.

Dünyanın en liberal ülkelerinden biri olan Hollanda’da 1886 yılından kalma bir yasanın uygulanmasıyla ortaya çıkan durum medyada da önemli ses getirdi.

Tartışma Abulkasim al-Jaberi’nin bir protesto sırasında Kraliyet ailesine küfür etmesiyle başladı. Hollanda’da her yıl Noel Baba’nın hediye dağıtma etkinliği düzenleniyor; Noel Baba’ya eşlik edenlerden olan ‘Kara Pete’ karakterine ise yüzü siyaha boyanmış bir kişi canlandırıyor. Eylemciler ise bu uygulamanın Hollanda’nın sömürgeci yıllarından kaldığını, ırkçılık olduğunu söyleyerek protesto ediyorlardı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Al-Jaberi de kasım ayındaki eylemde küfür ederken kameraya yakalandı. Para cezasını ödemeyince olay yargıya yansıdı. Kral’a hakaretten yargılanmak üzere 27 Mayıs için duruşma tarihi belirlendi. Bu da zanlıyı 20 bin Euro para cezası ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya getirdi. Hollanda medyası liberal bir ülkede 130 yıllık bir yasayla bir eylemcinin yargılanmasının uygunluğunu tartışmaya başladı. Göstericinin itirazı üzerine para cezası saklı kalmak şartıyla savcılık, duruşma tarihini askıya aldı.

Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan, “Kral’ı az çok tanırım, kendisi o yasadan daha demokratik duruyor” yorumunda bulundu.