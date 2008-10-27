Kral yine fikir değiştirdi



G.Saray ile yollarını ayırdıktan sonra Dubai'de bir takıma transfer olacağı yönünde haberler çıkan, hatta "Dubai'de 1 yıl daha oynayabilirim" şeklinde açıklama yapan Hakan Şükür yine karar değiştirdi.



Dubai'den aldığı teklifleri tatmin edici bulmayan tecrübeli futbolcunun, televizyonda yorumculuk yapacağı kaydedildi. Geçen hafta TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile bir görüşme yapan milli futbolcuya, Erdoğan Arıkan'ın sunuculuğunu yaptığı Stadyum programında yorumcu olarak yer almasının teklif edildiği belirtildi. Düşünmek için süre isteyen tecrübeli futbolcu, son kararını önümüzdeki günlerde verecek.





