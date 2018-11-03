Kral TV'yi bastığı iddia edilen Hakan Peker: Avukatlarım hakkımı korumaya gitti

Şarkıcı Hakan Peker, "yeni şarkısının en çok dinlenenler listesinde ilk 20'de yer almadığı için Kral TV'yi bastı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Avukatlarının kanala gittiğini doğrulayan Peker, 'baskın' iddiasını ise yalanlandı. Peker, avukatlarının hakkını korumak için kanala gittiğini söyledi.

Hakan Peker'in 'Unutuluyor mu Aşklar' şarkısının klibine Kral TV'de yeterince yer verilmediğini için kanala baskın yaptığı iddia edilmişti. Klibini Kral TV'de yasaklatan Peker, MÜYAP tarafından haysiyet kuruluna sevkilmişti.

Televizyon baskını haberinin iç yüz ne?

Hakan Peker, Bloomberg HT'de yayımlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olarak iddialara cevap verdi. Kral TV'nin etik yayın yapmadığını savunan Peker, "Şarkı her yerde çalınca raporlar geliyor. Raporlar doğrultusunda Kral grubuda girmeyince kanalı bir kaç kez aradık. Etik yayın yapmadıklarını düşündük. Bir negatif ayrımcılık olduğunu düşündük. Daha sonra bu sorun çözüldü gibi göründü. Başarılı giderken bu sefer de başarısız olduğumuz algısı yaratılmak istendiğini hissettik. O zaman da dedik ki 'kardeşim siz bunu o zaman hiç kullanmayın. Çünkü zaten lisanssız yayın yapıyorlarmış. Biz de lisanssız yayın yaptıklarını mazeret göstererek klibimizi oradan çektik. Yayınlamayın dedik. Durum bu. Hukuki olarak" dedi.

Peker, Aslı Şafak'ın "Sizin gidip kapıyı zorlama gibi bir olayınız yok mu? " sorusuna ise "Oraya biz değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti gitti. Hakkımızı korumak adına gitti. Oraya giden insanlar da baskın falan yapmadılar. Hukuki olarak yapılması gereken tespiti yaptılar. Hakan Peker burada yayınlanıyor mu yayınlanmıyor mu? Yayınlandığını gördüler. Ve bu yayının da yasal olmadığını saptadılar lisan olmadığı için. Biz de o zaman dedik ki bizim klibimizi yayınlamayın. Bu anlamda böylece durdurmuş olduk açıkcası" yanıtını verdi.

