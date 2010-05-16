Kral TV müzik ödülleri yarın sahibini

T24- Türkiye’nin ilk müzik kanalı KRAL TV’nin bu yıl 16.’sı düzenlenen geleneksel Müzik Ödülleri Töreni yarın akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tarkan yeni albümüyle ilk kez sahnede

Kral TV’nin bu yılki sürprizlerinden ilki Tarkan… Megastar, önümüzdeki haftalarda müzik marketlerde yerini alacak ve gerçek bir mozaik olarak tanımlanabilecek yeni albümünde yer alan “Sevdanın Son Vuruşu” parçası ile 16.Kral Müzik Ödülleri Töreni’nde sahne alacak.

İlk kez Kral Müzik Ödülleri’nde seslendireceği “Sevdanın Son Vuruşu” parçasının sözleri 2 yıl önce aramızdan ayrılan Türkiye’nin en değerli söz yazarlarından Aysel Gürel’e, bestesi Tarkan’a ve aranjesi Ozan Çolakoğlu’na ait.

Süperstar’dan süper şov!

Gecenin bir diğer sürprizi ise pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan olacak. Türk Pop Müziği’nin Süperstar’ı, şarkılarını Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası ile seslendirecek. Geceye özel bir repertuvar hazırlayan Ajda Pekkan’a özel şovlarıyla dansçılar da eşlik edecek.

16.Kral Müzik Ödülleri Töreni’ne sesleri ve eşsiz yorumlarıyla damga vuracak olan Tarkan ve Ajda Pekkan’ın yanı sıra, sürpriz şovlar da hem salondaki davetlilere hem de ekranları başındaki izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

16. KRAL Müzik Ödülleri’nde bu yıl, jüri ve halkın oylarıyla değerlendirilecek 12 kategori ve MÜYAP, Radyolar ve Kral TV yönetimi tarafından özel olarak verilecek 8 kategori ile toplam 20 ödül sahiplerini bulacak.

Finalistler nasıl belirlendi?

2009 yılı içinde yayınlanan prodüksiyonların değerlendirildiği 16. KRAL Müzik Ödüllerinin aday adayları; meslek birliklerinden alınan bilgiler ışığında ülkemizin önde gelen yapımcılarının, radyocularının ve müzik adamlarının görüşlerine başvurularak; bir yıl boyunca en çok satanlar, en çok dinlenenler listeleri dikkate alınarak belirlendi. Aday adayları sonrasında sanat, spor, cemiyet, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 100 kişilik jüriye sunuldu. Jürinin 10’luk puan sistemine göre verdiği oylar ile 12 kategorideki aday adaylarının arasından ilk 5’e girenler, 16. Kral Müzik Ödülleri finalisti oldular.

Oylama nasıl yapılacak?

Her kategori için büyük jürinin belirlediği 5 aday, SMS ve internet aracılığı ile halk oylamasına sunulacak. 17 Mayıs gecesi jürinin ve halkın verdiği oyların noter huzurunda, eşit ağırlıklı (%50-%50) olarak değerlendirilmesi ile de 2009 yılının müzik ödülleri canlı yayında sahiplerini bulacak.