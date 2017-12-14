Kral Selman: ABD'nin Kudüs kararını kınıyoruz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Şura Meclisi çalışmalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD'yi Kudüs kararından ötürü kınadı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bölgedeki krizlerin atlatılması için siyasi çözüm çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Şura Meclisi 7'nci Dönem 2'nci Yıl Çalışmaları'na katılan Kral Selman, açılış töreninde bir konuşma yaptı.

'Üzüntü duyuyoruz'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Selman, "Krallık, Körfez ülkelerinin iç işlerine karışma, mezhepsel fitneyi ateşleme, bölgesel istikrar ve güvenliğin sarsılması eğilimlerine karşı müttefikleriyle birlikte mücadele etmektedir" dedi. Uluslararası gündemdeki Kudüs konusuna değinen Selman, "Suudi Krallığı, Amerika'nın Kudüs kararını kınamakta ve karardan duyduğu üzüntüyü vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.