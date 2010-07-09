'Kral' Miami Heat dedi

T24 -

1 saatlik yayının geliri çocuk fonuna

'Akron her zaman benim evim olacak'

Wade: Bu çılgınık olacak!

LeBron'a 'ihanet' suçlaması

2009-2010 sezonu sona ermeden konuşulmaya başlanan ve kararını play-offların sonma ermesi ile açıklayacağını dile getiren LeBron James, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği sorusunun yanıtını özel bir canlı yayında verdi. Kral lakaplı oyuncu, Dwyane Wade-Chris Bosh ikilisini de kadrosunda bulunduran Miami Heat’in başarısı için ter dökecek.Birçok takım, yıllar öncesinden James’in başını çektiği yıldız oyuncuları kadrosuna katabilmek için maaş sınırında boşluk yaratma çalışmasına başlamıştı. Bütün çabaların ardından gözler LeBron’un üzerine çevrildi ve yıldız oyuncu, ESPN'de 1 saat süren özel bir canlı yayında hangi takımın formasını giyeceğini açıkladı. Süper yıldız, tercihini Dwayne Wade ve Chris Bosh'lu Miami Heat'ten yana kullandı.NTV Spor'un haberine göre yayın gelirinin bir çocuk fonuna bağışlandığı program büyük bir heyecanla takip edildi. Yeni bir web sitesi ve sosyal paylaşım ağı açan James, aldığı kararını, daha önceden belirttiği gibi, ilk önce bu siteye üye olanlarla paylaştı. Süper yıldızın katıldığı canlı yayın sosyal paylaşım sitelerinden de büyük bir ilgi görürken, organizasyon bir transfer haberinin çok ötesine geçti.Geçtiğimiz gün süper yıldızı Dwayne Wade ve Toronto Raptors’ın yıldızı Chris Bosh ile anlaşan Miami Heat; LeBron James’i de kadrosuna katarak NBA’de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi.Kararını açıkladıktan sonra kısa bir değerlendirmeyapan süper yıldız, "Şimdi ve gelecekte kazanmak için bu en iyi fırsat. Bu oyunda kazanmanın benim için anlamı çok büyük" dedi.Hayal kırıklığına uğrayan Cleveland Cavaliers taraftarlarına da seslenen LeBron, "Cleveland taraftarları karışık duygular içinde olabilir doğal olarak. Ancak Akron her zaman benim evim olacak" şeklinde konuştu.Miami'nin bir diğer yıldızı Dwyane Wade, "bu çılgınlık olacak" derken, aynı zamanda forma numarası da olan, 3 rakamının büyülü olduğunun altını çizdi. Chris Bosh ise, LeBron'un verdiği kararın ardından heyecanını Twitter'a "Wade ve LeBron'la oynama hayalinin gerçekleşmesi" sözleriyle yansıttı.LeBron'un tercihini Cleveland'dan yana kullanmamasına öfkelenen ve çok sert tepki gösteren Cleveland Cavaliers sahibi Dan Gilbert, taraftarlara yazdığı açıkLeBron'u üstü kapalı olarak "ihanet etmek"le suçladı.Gilbert, "eski Kral"ın şampiyonluğu ulaşamadan kupanın Cleveland'a geleceğini de iddia etti.Son 2 sezonun en değerli oyuncusu seçilen James, 2003 yılı draftında Cleveland Cavaliers tarafından ilk sırada seçilmiş ve burada geçirdiği 7 sezon içinde şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.