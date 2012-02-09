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Spor

Kral Kupası'nın finalistleri Barcelona ve Athletic Bilbao MADRİD (A.A)

09 Şubat 2012 02:12

-Kral Kupası'nın finalistleri Barcelona ve Athletic Bilbao MADRİD (A.A) - 08.02.2012 - İspanya Kral Kupası'nın finalistleri Barcelona ve Athletic Bilbao oldu. Milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadrosunda yer almadığı Valencia, deplasmanda Barcelona'ya 2-0 yenilerek kupaya veda etti. 1-1'lik ilk maçın rövanşında Nou Camp Stadı'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini, 16. dakikada Messi'nin uzun pasında topla buluşan Cesc ile 81. dakikada rakip ceza sahası içinde Cesc'in verdiği asist sonrası Xavi kaydetti. Grip olan forvet oyuncusu Soldado'yu son anda kadrodan çıkartan Valencia, 76. dakikada Feghouli'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Öte yandan, Kral Kupası'nın bu sezonki süpriz takımı 3. ligden Mirandes'i 2-1 ve 6-2'lik skorlarla eleyen Athletic Bilbao, 38. kez bu kupada final oynamaya hak kazandı. İspanya futbol tarihinde Kral Kupası'nı Athletic Bilbao 24, Barcelona 25 kez kazanırken, iki takım arasındaki final maçı 25 Mayıs'ta oynanacak.  İki takım en son 2008-2009 sezonunda Kral Kupası'nda finale kalırken, Athletic'i 4-1 yenen Barcelona kupayı kazanmıştı.

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