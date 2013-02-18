Kral Carlos, İspanya'da en uzun görevde kalan 3. devlet başkanı oldu

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral Juan Carlos, son 3 asırda İspanya'da en uzun süre görevde kalan 3. devlet başkanı oldu.

Bugün itibariyle 13 bin 603 gündür İspanya'nın devlet başkanlığı görevini yürüten 75 yaşındaki Juan Carlos'un önünde sadece 1700-1746 yılları arasında görev yapan 5. Felipe (16 bin 456 gün) ve 1936-1975 yıllarında İspanya'nın başında bulunan diktatör general Francisco Franco (14 bin 294 gün) bulunuyor. İstatiklere göre Juan Carlos görevini sürdürmesi halinde 691 gün sonra (23 ay), diktatör Franco'yu geçerek İspanya'da en uzun süre göre yapan 2. devlet başkanı durumuna gelecek.

Franco rejiminin ardından göreve gelen Kral Juan Carlos, İspanya'nın demokrasiye geçiş dönemindeki baş aktörlerden biri olarak gösteriliyor. İspanya'da içinde özellikle Katalonya bölgesinde cumhuriyet yanlısı gruplar bulunsa da, ülke içinde bir rejim tartışması yaşanmıyor. Kurumsal olarak Kraliyet Ailesi, İspanyolların en çok güven duyduğu kurum olarak gösterilirken, Kral Juan Carlos'un polemiklere yol açan, kriz dönemindeki fil avı seyahati ve Kral'ın damadı İnaki Urdangarin hakkındaki yolsuzluk suçlamaları bu güvenin her geçen gün azalmasına neden oldu.

Sağlık problemleri yaşadığı için baston yardımıyla yürüyebilen Kral Juan Carlos'un, yeni bir fıtık ameliyatı olma riskinin bulunduğu belirtiliyor.