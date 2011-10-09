Kral Abdullah'tan Tenzile Erdoğan'a Kabe örtüsü

T24 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından gönderilen ve Tenzile Erdoğan’ın tabutuna örtülen Kabe örtüsünde Allah, Muhammed ve besmele ile Mekke’nin fethini müjdeleyen Fetih Suresi’nin ikinci ayeti yer alıyordu.

Mekke’nin fethini müjdeleyen ayet



Kabe’nin her yıl yenilenen saf ipekten örtüsü parçalara bölünüp İslam ülkelerine gönderiliyor. Kâbe örtüsünde Kuran’dan sureler yer alıyor. Tenzile Erdoğan’ın tabutuna örtülen parçada, Allah, Muhammed ve besmele ile Mekke’nin fethini müjdeleyen Fetih Suresi’nin ikinci ayeti yer alıyordu. Fetih Suresi’nin ikinci ayetinin meali şöyle: “Ki Allah, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola iletsin.”



