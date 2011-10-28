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Dünya

Kral Abdullah'tan depremzedelere yardım

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Türkiye'deki depremzedelere 50 milyon dolar yardım yapma kararı aldığını açıkladı.

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Arap televizyonu El Arabiya, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Türkiye'deki depremzedelere 50 milyon dolar yardım yapma kararı aldığını açıkladı.


Haberde, Türkiye'nin doğusundaki Van kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 523 kişinin öldüğü belirtildi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, haft sonu hayatını kaybeden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle Suudi Arabistan'a gitmişti.


Erdoğan Kraliyet Sarayı'nda ölen prensin kardeşi Salman bin Abdulaziz'e taziye ziyaretinde bulunmuştu.

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