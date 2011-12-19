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Dünya

Kral Abdullah'dan birlik çağrısı RİYAD (A.A)

19 Aralık 2011 22:41

-Kral Abdullah'dan birlik çağrısı RİYAD (A.A) - 19.12.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, ülkesinin ve Arap komşularının güvenliklerinin hedef alındığını belirterek, Körfez ülkelerine birlik olmaları çağrısında bulundu.  Abdullah, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ''Hiç şüphesiz hepiniz, güvenliğimizin hedef alındığını biliyorsunuz. Bu yüzden sorumluluk almak zorundayız'' dedi. Kral Abdullah, KİK üyelerinin, Arap Baharı'ndan sonra Ortadoğu'daki yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini ifade ederek, tarihten ve deneyimlerinden çıkardıkları dersler doğrultusunda, ülkeleri, halkları, istikrarları ve güvenlikleri için işbirliğini daha üst düzeye çıkarmaları ve birlik içinde hareket etmeleri çağrısı yaptı. Suudi Arabistan, İran'ı, geçen Ekim ayında ortaya çıkarılan ABD'deki Suudi büyükelçisine yönelik suikast planını desteklemekle, Suudi İçişleri Bakanlığı da İran'ı bu ay adını vermediği yabancı bir gücü, ülkedeki Şii azınlığın üyeleriyle birlikte bir karakola kanlı bir saldırı düzenlemeyi kışkırtmakla suçlamıştı. İran söz konusu suçlamaları reddediyor. 

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