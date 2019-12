-KRAL ABDULLAH AMELİYAT OLDU RİYAD (A.A) - 24.11.2010 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın tedavi için gittiği New York'ta omurgasından ameliyat olduğu bildirildi. New York'ta bulunan bir Suudi diplomatı, pıhtının yol açtığı disk kayması sebebiyle ABD'ye tedaviye giden Kral Abdullah'ın ameliyat olduğunu belirtti. Aynı diplomat, New York'a dün ulaşan 86 yaşındaki Kral'ın Presbyterian Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.