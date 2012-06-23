Kral Abdullah 10 milyar dolar hibe etti, Sevda Tepesi'ne 4 villa izni aldı

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın 28 yıl önce satın aldığı İstanbul Boğazı'na hakim Sevda Tepesi'nin akıbeti belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tepeye Kral Abdullah'ın 4 villa yapacağını açıkladı. Bayraktar, Kral ailesinin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık hibede bulunduğunu açıkladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Sevda Tepesi'yle ilgili son durumu Akşam Gazetesi'ne açıkladı.

Bayraktar, imar değişikliği yapılan Suudi Kral'ın arazisiyle ilgili şunları söyledi:

"Kral ailesi oraya otel yapmayacak. Ailesi için villa inşa edecek, belki 4 tane. Kendisi oturacak. İmar değişikliği, orada sadece turizm amaçlı yapılabilir. Sonuçta bu da turizm yatırımı. Adam 20 küsur yıl önce satın almış, yazıktır. İmarı da çok verilmedi. Arazisi 57 dönüm, imar bin 700 metrekareden iki kat, yani 3 bin 400 metrekareye verildi. Tek bir ağaç bile kesemez. Bence oraları da korur, güzelleştirir. Süreç daha bitmedi. Büyükşehir onayladı şimdi 6 bakan ile Başbakan'ın onayından geçecek. 25 yıllık sorun çözülmüş olacak."



10 milyar dolarlık yardımın sırrı



Bakan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi yakınlaşma yaşandığını belirterek, bunun bölge dengeleri açısından Türkiye'nin lehine bir durum oluşturduğunu söyledi.

Bayraktar, "Kral ailesi Türkiye'ye yardımcı oluyor. 10 milyar dolar tutarında bir yardımı oldu" dedi. Bu rakamın hibe olduğunu belirten Bayraktar, "Dünya piyasaları krizde ve nakit darlığı var. Şimdi Suudi devleti yeni bir yardım yapabilecek" diye konuştu.



Belediye Meclisi'nin kararı



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 07.06.2012 tarihinde, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Sevda Tepesi'yle ilgili mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebi görüşmüş ve şu kararları almıştı:

Koruya katılacak alanda Boğaziçi silüetini bozmayacak çevre ile uyumlu konaklamaya yönelik turizm tesisleri yapılabilir.

Planlama alanı içerisindeki bitki varlıkları peyzaj değeri yüksek nitelikli ağaçlarla geliştirilerek muhafaza edilecektir. Bu alanlarda ağaç röleve projesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

Parsel koruya katılacak alan kullanımında olup TAKS:0.06 Hmaks:7.50 m. irtifasını geçmemek kaydıyla uygulama yapılacaktır.

Çekme mesafeleri mimari avan projede belirlenecek olup bina konturları dışında bodrum kat yapılamaz.

Uygulama projeleri için Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu kararı alınacaktır.