KPSS’yi kazanan memur yeniden sınava girecek

47 yıllık Devlet Memurları Kanunu değişiyor. Düzenlemeye göre KPSS’den sonra memurlar bir süre ‘aday’ statüsünde çalışacak sonra yeterlilik sınavına girecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘kıdem tazminatı’, ‘intibak’ ve ‘taşeron işçilerle’ ilgili düzenlemenin ardından, ‘kamu personel reformu’ için de düğmeye bastı.

Star Gazetesi'nin haberine göre, 47 yıllık Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapmak için çalışma başlatan bakanlık, kamu görevlileri arasındaki ücret dengesizliğini gidermeyi, çalışan memurun ödüllendirilmesini, çalışmayan memurlara yaptırım uygulanmasını planlıyor. Reform kapsamında en büyük değişiklik ise Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) yaşanacak. Buna göre KPSS’den sonra ikinci bir sınav daha yapılacak.

Reform çerçevesinde, kamu görevlilerinin özlük ve sosyal hakları ile ilgili ön çalışma yapıldı. Çalışmada kamu görevlilerinin haklarının 5 ayrı kanun ile düzenlendiği belirlendi. Yine aynı çalışmada kamu görevlilerinin 50 çeşit ücret aldığı, aynı statüde olan ve aynı işi yapan personel arasında ciddi ücret farklılıkları olduğu saptandı. Örneğin, kadrolu mühendis ile sözleşmeli mühendis, kadrolu işçi ile sözleşmeli işçi arasında bin ile bin 500 lira arasında ücret farklılıkları olduğu tespit edildi. Ayrıca yine kamu görevlilerinin, izin, kıdem tazminatı, prim gibi bir çok sosyal hakkında da büyük uçurumlar olduğu saptandı. Kamu personel reformu ile tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.



Memeurluğa giriş zorlaşıyor



Kamu personel reformu çerçevesinde yürütülen çalışmalar henüz taslak aşamasına dahi gelmedi. Ancak çalışmaların gelecek yıl içinde tamamlanarak, memur sendikaları ile masaya yatırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede, memurlarla ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin bazıları şöyle:

8Kamu görevlilerinin özlük ve sosyal hakları tek bir kanunda toplanacak. Her meslek grubunun ayrı ayrı düzenlemesi olmayacak.

8Devlet memurluğundaki ‘ömür boyu iş garantisi’ anlayışına son verilecek. Kamu görevlileri için kısmen uygulanan, ‘ödül ve prim’ sistemi, sistematik yapıya dönüştürülecek. Ayrıca, çalışmayan memurlara da yaptırım uygulanmasının önü açılacak.

8Memurluğa girmek zorlaşacak. KPSS’den yeterli puan alan memurlar belirli süre aday memur statüsünde çalıştırılacak. Adaylık süresinin ardından ise yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Sınavı kazanan adaylar asıl memur olarak görevlendirilecek.