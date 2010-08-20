'KPSS'ye şaibe karışmıştır'

T24- Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KPSS-2010 sınavlarının ciddi iddialar sebebiyle şaibeli bir sınav olduğunu savundu ve "ÖSYM'nin bu iddialar karşısında yapacağı soruşturmadan bir sonuç çıkmayacağını biliyorum. Konunun incelenmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına yazılı olarak da, sözlü olarak da başvuruda bulunuyoruz" dedi.



Koncuk, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili ciddi iddialar olduğunu söyledi. KPSS'den 43 puan alan bir biyoloji öğretmeninin 2007 yılında Van'da bir liseye sözleşmeli öğretmen olarak atandığına dikkati çeken Koncuk, şöyle devam etti:

43 puanla atanan öğretmen

"O tarihte biyoloji branşından atanabilmek için en az 85 puan almak gerekirken, bir öğretmen arkadaşımız 43 puanla sözleşmeli öğretmen olarak atanıyor. Bu kişi KPSS'den 2004'te 36 puan, 2006'da 43 puan ve 2008'de 37 puan almış. Bu atamayı yapan kim? Bu atamayı yapan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Daha önce yine Van'a başka bir öğretmen ataması daha yapılmıştı. Bir AKP İl Genel Meclisi üyesinin kardeşiydi. O da 57 puanla sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştı. Böyle bir adalet olmaz."

"Çelik'in bilgisi dışında yapılmış olamaz"

2007 yılında yapılan söz konusu atamanın dönemin Milli Eğitim Bakanı Çelik'in bilgisi dışında yapıldığını düşünmenin mümkün olmadığını savunan Koncuk, söz konusu atamaların Van iline yapılmasının dikkat çekici olduğunu ileri sürdü.

Çelik, 43 puanla ataması yapılan öğretmenin AK Parti Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün abisinin damadı olduğunu da iddia etti.

"Başbakan hesap sorsun"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, söz konusu atamaların üzerine gitmesini isteyen Koncuk, Başbakan Erdoğan'ın bu atamaları yapanlara hesap sorması gerektiğini dile getirdi.

"ÖSYM Başkanı için suç duyurusunda bulunacağız"

Koncuk, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın söz konusu iddialar üzerine bir açıklama yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir kurum başkanı konuşmasına 'Bu iddialar doğru değildir' diye başlıyorsa, o kurum amirinin yapacağı hiçbir araştırmaya güven duyulmaz. Peşin hükümle 'Bu iddialar doğru değildir, ben bunlara inanmıyorum' diyor. Hangi araştırmayı yaptın da, 'Ben bunlara inanmıyorum' diyor ve soruşturma başlattığını ifade ediyorsun? Kurumun en üst amirinin bu ifadesi ile başlayan soruşturmanın sonuç vermesi beklenemez. ÖSYM'nin bu iddialar karşısında yapacağı soruşturmadan bir sonuç çıkmayacağını biliyorum. Konunun incelenmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına yazılı olarak da, sözlü olarak da başvuruda bulunuyoruz."

"Olayı savsaklıyor"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Koncuk, "Bir kurum amirinin bu kadar ciddi iddialar karşısında olayı savsakladığı, olayı gevşettiği, kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadelerden kaçınmadığı için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

"Burada ciddi nahoş bir koku var"

KPSS'de bir çiftin 120 net yaptığı şeklinde bilginin basında yer aldığını hatırlatan Koncuk, "Elimize gelen bilgiler ile bu sayı 4 kişiye çıktı. Soyadı benzerliği midir, eş midir, bunu araştırmak ilgililerin işidir. Biz iddia ediyoruz; 4 kişi, 4 eş eğitim bilimlerinde 120 net yapmış. Hadi bir tanesi Sayın Yarımağan'ın dediği gibi matematik olarak olabilir. Eğer bunlar eşse, aynı anda, aynı konudan 120 net yapmasını ben mantık olarak izah edemiyorum" diye konuştu.

Bir önceki KPSS'de eğitim bilimlerinden hiç doğru yapamayan ya da az net yapan bazı öğretmen adaylarının bu seneki KPSS'de eğitim bilimlerinde 120 net yaptığına işaret eden Koncuk, "Bu kadar süre içerisinde bir insanın başarısının yukarıya doğru böyle bir sapma göstermesi önemlidir. Bu olmaz değildir ama bu çok sayıda olamaz. Birdenbire yüzlerce kişi başarısız durumdan başarı gösterir hale geliyorsa burada ciddi bir nahoş koku var demektir" dedi

"İddiası olan herkes dava açsın"

Milli Eğitim Bakanlığının iddialar karşısında, araştırmalar sonuçlanıncaya kadar, öğretmen atama takvimini gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Koncuk, şunları kaydetti:

"KPSS-2010 sınavlarının ciddi iddialar sebebiyle şaibeli bir sınav olduğunu söylemek zor değil. Bu sınavlarla ilgili araştırmaları ÖSYM'nin yapma imkanı, niyeti yoktur. Yanlışları ortaya koyma niyeti de yoktur. Böyle bir niyetle yapılan soruşturmanın arzu edilen sonuçları doğurmayacağı da açıktır. Onun için Cumhurbaşkanlığı makamına konuyu iletiyoruz. Bu konuda iddiası olan

bütün arkadaşlarımız dava açsınlar."

"Cumhurbaşkanı'na başvuracağız"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koncuk, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan ile ilgili suç duyurusunu hazırladıklarını; konunun incelenmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e başvuruyu bugün yapacaklarını söyledi.

Koncuk, "Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun öğretmen atamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınav ile gerçekleştirileceği yönünde açıklaması var. Bu bir çözüm olabilir mi?" sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"ÖSYM gibi çok ciddi bir kuruluşun yaptığı sınavlarda böyle suistimal iddiaları gündeme geliyorsa, Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı sınavlara ne derece güven duyulacağını merak ediyorum. 43 puanla atamayı yapan eski bir milli eğitim bakanı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda ciddi sabıkaları olan bir kuruluş haline geldi. bundan memnuniyet duymuyorum. Çünkü kurumlarımızın yıpratılmasından yana değilim. ÖSYM ciddi bir kuruluştur, ciddi sınavlar yapmıştır, bu yıla kadar bu suistimal iddiaları bu kadar güçlü dile gelmemiştir. Üzerine gitmeliyiz. Bundan sonra olmamalı."

"KPSS'ye şaibe karışmıştır"

"Sorular bazı kişilere dağıtıldı, diyebilir misiniz?" sorusu üzerine Koncuk, "Hukuken o ifadeyi kullanmak doğru olmaz ama ortaya koyduğumuz şu belgelerden bu sonuç zaten kendiliğinden çıkıyor. Bu KPSS'ye şaibe karışmıştır" dedi.

YÖK ve ÖSYM Başkanlarına suç duyurusu

Türkiye Gençlik Birliği de (TGB), "KPSS'de kopya çekildiği ve soruların çalındığı" iddialarıyla ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan hakkında, "görevlerini kötüye kullandıkları ve ihmal ettikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan TGB Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "KPSS'de kopya çekildiği ve soruların önceden sızdırıldığı" iddialarının son günlerde gündemi yoğun bir biçimde meşgul ettiğini belirterek, "İddiaların vahim, yetkililerin verdiği cevapların ise tatmin edici olmaktan uzak olduğunu" söyledi.

Açıklamanın ardından Kaya ve beraberindeki TGB üyeleri, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.