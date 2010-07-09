KPSS'ye gircek 3 milyon 254 bin 86 adaydan 99 bini memur olabilecek

T24 - KPSS'de bu yıl 3 milyon 254 bin 86 aday ter dökecek. Yılın geri kalan bölümünde 39 bini Bütçe Kanunu hükümleri, geri kalan bölümü de Teşkilat Kanunlarında yapılan değişikliklerle bazı kuruluşlara verilen ek kadro çerçevesinde yaklaşık 99 bin kişi kamuya yerleştirilebilecek.



10-25 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'ye başvuruda bulunan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının sınavı hafta sonu yapılacak. Üniversite mezunu 835 bin 320 aday, Cumartesi günü genel kültür ve genel yetenek sınavına girecek. Bunların 294 bin 910'unu da öğretmen olmak isteyen memur adayları oluşturacak. Uzmanlık ve kariyer mesleklerini tercih edenler, Pazar günü de alan bilgisi sınavına girecek. 31 Mayıs-6 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'ye KPSS başvurusu yapan ortaöğretim ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarının sınavı ise 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS'ye girmek için 1 milyon 812 bin 103 ortaöğretim, 606 bin 663 adet de 2 yıllık yüksekokul mezunu başvuruda bulundu.





Yeni sınav sonucuna göre yeni yerleştirme



Bu arada Devlet Personel Başkanlığından alınan bilgiye göre, bu yılki sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha önceki KPSS sonuçları hükümsüz hale gelecek. Sadece 2009 yılı içerisinde gerçekleştirilen kariyer uzmanlığı sınavı ile öğretmenlik sınavı bir sonraki sınava kadar geçerliliğini koruyacak. Bu çerçevede genel sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki yerleştirmelerde, bu sınavlar esas alınacak. ÖSYM'nin hafta sonundaki KPSS sonuçlarını ilan etmesinin ardından yeni memur yerleştirmeleri, bu sınavların sonucuna göre yapılacak.





13 bin 922 aday memur oldu



Devlet Personel Başkanlığı, yılbaşından bu yana 13 bin 922 adayın memuriyete yerleştirme işleminin yapıldığını bildirdi. Bunların 1.608'i KİT'lere, 2.117'si mahalli idarelere, 3.408'i üniversitelere, geri kalanı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.



2010 Yılı Merkezi Bütçe Kanununa göre, bu yıl kamuya açıktan atama yoluyla 32 bin yeni memur alınacak. Bunların 7 binini üniversitelerin akademik personeli, 10 binini de öğretmenler oluşturacak. 2009 yılı içinde emekli olanların yerine de bu yıl içerisinde 20 bin 791 yeni memur alımında bulunulacak. Böylece açıktan atama ve emeklilik yoluyla boşalan kadrolara Bütçe Kanunu uyarınca yapılacak atamaların toplamı 52 bin 791'e yükselecek.



Bu arada Bütçe Kanununa ilave olarak Meclis'te yasalaşan düzenlemelerle bazı kuruluşlara ek kadro tahsisinde de bulunuldu.



Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı, Bütçe Kanunu dışında bu yıl içerisinde 25 bin yeni öğretmen alacak. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bütçe Kanunu limitleri dışında 20 bini polis, 10 bini de kıdemli başpolis ve başpolis olmak üzere 30 bin kadro ihdas edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunundaki yeni düzenleme ile de Diyanet İşleri Başkanlığına, Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın yıl içerisinde 5 bin açıktan atama izni verildi.



Böylece kamu kuruluşlarına tahsis edilen kadroların tümünün bu yıl doldurulması halinde yıl sonuna kadar kamuya yerleştirilebilecek yeni memur sayısı 112 bini geçecek. Bu durumda, yılın geri kalan bölümünde kamuda yeni işe başlayacakların sayısı 99 bine kadar çıkabilecek.







