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Yaşam

KPSS'YE BAŞVURUDA İKİNCİ EK SÜRE ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 14:04

-KPSS'YE BAŞVURUDA İKİNCİ EK SÜRE ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) gelen yoğun müracaatlar nedeniyle 2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na başvuru için yarın saat 17.00'ye kadar ikinci ek süre tanıdı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na başvuruların 25 Mayıs 2011 tarihinde tamamlandığı belirtildi. Sınav ücretini yatırdığı halde başvuru yapamayanlara 31 Mayıs-1 Haziran'da başvurularını tamamlama olanağının tanındığı anımsatılan açıklamada, MEB'e gelen yoğun müracaatlar nedeniyle 2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na bugün ve yarın yeniden başvuru yapabilme olanağı sağlandığı bildirildi. Açıklamada, adayların, sınav ücretini bankaya yatırarak bugün ve yarın başvurularını yapabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, adayların başvurularını, başvuru merkezlerinden ve bireysel başvuru hakkı olan adayların da isterlerse ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri kaydedilen açıklamada, sürenin yarın saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

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