KPSS'nin ardından YGS'de de kopya skandalı

T24 - Türkiye’nin tartıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) kopya skandalından ardından, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) da kopya çekildiği ortaya çıktı. YGS matematik soruları yanıtlarının, telefon mesajları ile adaylara gönderildiği belirlendi. 16 ilde başlatılan soruşturmada, sınavda soruların yanıtlarının gönderildiği 108 kişi hakkında araştırma başlatıldı.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşaması olan ve 11 Nisan 2010 günü yapılan 1 milyon 512 bin 450 adayın katıldığı YGS'ye ait matematik sorularının yanıtlarının, Diyarbakır’dan Türkiye’nin 16 değişik ilindeki öğrencilere SMS yolu ile gönderildiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne gelen, ‘Metin Gökçen’e sınav sorularının yanıtlarının gönderildiği’ yönünde ihbar üzerine harekete geçildi. Gökçen’in cep telefonuna el koyan polis, 11 Nisan 2010 günü sınavın devam ettiği saatlerde 11.50 ve 11.51’de 2 SMS geldiğini tespit etti. El konulan telefonda bulunan mesajda, YGS'nin matematik sorularına ait 34 cevap şıkkının 30’unun doğru olduğu belirlendi. Gökçen’in kendisine gelen cevapları Bursa’da sınava giren İbrahim Çiftçi’ye de yönlendirdiği anlaşıldı.





Diyarbakır'dan gönderilmiş



Mesajın geldiği cep telefonu numarasından hareket ederek araştırmasını derinleştiren polis, soruların doğru yanıtlarının Özcan Ece tarafından SMS yolu ile gönderildiği bilgisine ulaştı. Ece’nin kayıtlarının araştırılmasında ise, Diyarbakır’da Yusuf Kaya’nın cep telefonundan sınavın devam ettiği saatlerde Özcan Ece’ye yanıtların gönderildiği ortaya çıkarıldı.



Yüksek Öğretim Geçiş Sınavı yanıtlarının gönderildiği cep telefonlarının teknik incelemesinin yapıldığında, sınav saatinde SMS yoluyla Türkiye’de 16 değişik ilde bulunan 108 ayrı kişi ile haberleştiği belirlendi.





16 ilde soruşturma



Diyarbakır’dan İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Şırnak, Mersin, Afyonkarahisar, Çanakkale, Gaziantep, Adana, Manisa, Sinop, Batman, Bursa, Kocaeli, Amasya illerinde sınava giren öğrencilere SMS yoluyla gönderilen doğru yanıtları alanların isimleri üzerinde araştırma başlatıldı.



Polis sınav skandalının ortaya çıkmasından sonra, 16 ilin emniyet müdürlüklerine soruları alan öğrencilerinin herhangi bir örgüt bağlantısının olup olmadığı, ya da bir dershane grubu tarafından kopya sisteminin organize edilip edilmediğini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.





Adana'da 45 kişi gözaltına alındı





KPSS sorularını dağıttığı öne sürülen Berat K. Ankara'da gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Adana'da ise bu sabah 45 kişi gözaltına alındı.



Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) kopya düğümü hala çözülemedi.



KPSS'de kopya iddialarıyla ilgili olarak Isparta'da gözaltına alınan Baki S. "Arkadaşım Berat K. soruları mail adresime gönderdi ancak sınavdan önce görmedim" demişti. Ankara'da yaşadığı tespit edilen Berat K. gözaltına alındı.



Polis sorgusunun ardından savcılığa sevkedilen zanlı, sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. "Asgari ücretle çalışan birisiyim, açıköğretim fakültesinde okuyorum" diyen Berat K., KPSS ile ilgisinin bulunmadığını, sınava da girmediğini söyledi. Berat K., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Berat K'nın hizmetli olarak çalıştığı Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği de soruşturma bitene kadar kendisiyle ilişiğini kestiğini duyurdu.



Adana'da ise bu sabah yeni bir operasyon yapıdı. KPSS'de kopya çektikleri iddia edilen 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgusu sürerken Adana Valiliği'nin gün içinde operasyonla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Yeni soru hazırlanacak



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında soruları alanlardan çok sızdıranları araştırıyor. Bu çerçevede ÖSYM dışında soruların basıldığı matbaa ve soruların gönderildiği il sınav merkezleri de inceleniyor.



ÖSYM'de soru bankasını hazırlayan komisyon üyelerinin malvarlıkları da araştırılıyor. Emniyetin yedeklediği dosyalar arasında bir sonraki KPSS sorularının da bulunması ihtimali nedeniyle yeni sorular hazırlanması, bunun da oluşturulacak yeni komisyonun üyeleriyle yapılması üzerinde duruluyor.



