KPSS'deki kopya iddiaları dört ayrı rapor hazırlattı

İki yıl önce 10-11 temmuzda yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sınavında kopya çekildiği iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğince yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturmayı yürüten memur suçlarından sorumlu Başsavcıvekili Şadan Sakınan, kopya iddialarıyla ilgili dört ayrı bilirkişi raporu hazırlattı. Sakınan, raporlarda yer alan şaibeli durumları tesbit ettikten sonra soruların basımının yapıldığı METEKSAN yetkililerini, soruların hazırlandığı bölümde görev alan ÖSYM çalışanlarını ve diğer şüpheli isimleri ifadeye çağıracak.

Taraf gazetesinden Arzu Yıldız'ın haberine göre, KPSS’de kopya iddialarının gündeme gelmesinin üzerine Türkiye genelinde yapılan suç duyuruları Ankara’da toplandı. 181 kişi tarafından verilen suç duyurusu dilekçeleri incelendi. Soruşturmada dilekçelerde belirtilen isimlerden 80’nin üzerinde kişi şüpheli olarak yer aldı. Hakkında suç duyurusu yapılan isimler arasında kopya iddiaları üzerine ÖSYM Başkanlığı görevinden istifa eden Ünal Yarımağan’da bulunuyor. Dilekçe ve araştırmalar üzerine savcılık, emniyet bilişim şube, diğer adliyeler, ÖSYM ve ilgili yerlerle kopya iddialarına ilişkin 600’ün üzerinde yazışma ve işlem gerçekleştirdi.

Sakınan tarafından bilirkişilere verilen dört rapor ise şu konuları kapsıyor. Kopya iddiaları üzerine METEKSAN ve ÖSYM’de yapılan aramalarda el konulan bilgisayar ve belgelere ilişkin kapsamlı bir bilirkişi raporu. Raporda, bilgisayarlardaki mail trafiği, yazışmalar ve klasörlerin içerikleri sıralanıyor. İkinci bilirkişi raporu ÖSYM’de sınav soruların hazırlandığı ve muhafaza edildiği birimlerde görev yapanların mal varlığına ilişkin. Üçüncü bilirkişi heyeti ise soruların basımı ve dağıtımına ilişkin bir rapor hazırladı. Son bilirkişi raporunda ise soruların nasıl belirlendiği, hazırlayan kadronun sınav süresine kadar nasıl denetlendiği gibi hususlara yer veriliyor.

Bilirkişilerin ÖSYM Bilgi Sistemi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar şöyle:

1) Bazı adayların yerleştirme aşamasında yerleri değiştirildi.

2) Bazı adayların ise puanlarında değişiklik yapıldı.

3) Testlerdeki doğru yanlış sayılarında değişiklik yapıldı.