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Ekonomi

KPSS'de yerleştirme talepleri 12 Mart

14 Ocak 2012 13:21

-KPSS'de yerleştirme talepleri 12 Mart-20 Nisan arasında toplanacak ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu yıl yapılacak ilk KPSS yerleştirmesi için Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin 12 Mart-20 Nisan tarihleri arasında toplanacağını bildirdi. Bakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yapılacak KPSS B grubu (lisans), A grubu ve öğretmenlik kategorileri için sınav başvuru tarihinin 9-18 Nisan, sınav tarihinin ise 7-8 Temmuz; KPSS B grubu ortaöğretim ve önlisans kategorisi için sınav başvuru tarihinin 18 Haziran-4 Temmuz, sınav tarihinin ise 23 Eylül olarak belirlendiğini ifade etti.  Çelik, şunları kaydetti:  ''Bu yıl yapılacak ilk KPSS yerleştirmesi için DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 12 Mart-20 Nisan tarihleri arasında toplanacak. Bu kadrolar 22 Mayıs 2012 tarihinde ÖSYM Başkanlığına bildirilecek ve 18 Haziran-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak. İkinci yerleştirme için DPB kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 22 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında toplanacak, bu kadrolar 19 Ekim'de ÖSYM Başkanlığına bildirilecek ve 19-28 Kasım tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

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