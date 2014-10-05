KPSS’de kopya iddiaları ile ilgili savcı 3227 kişinin izini sürüyor

2010 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim Bilimleri sınavında kopya iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nda yürütülen soruşturmada, Savcı Yücel Erkmen, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yazı yolladı. Savcı Erkmen, Devlet Personel Başkanlığı’ndan 2010 ve 2013 yılları arasında başarı puanlarına dayanılarak devlet kurumlarına yerleştirilenlerle ilgili bilgi istedi. Maliye Bakanlığı’na yazılan yazıda ise şüphelilere yönelik son 5 yılda mali bir inceleme yapılıp yapılmadığı soruldu. ÖSYM’ye gönderilen talepte de 2010 eğitim bilimleri sınavından 100 ve yakın puan alan 3227 kişinin iletişim bilgileri, TC numaraları istendi.

KPSS puanına göre kamu kurumlarına girenler araştırılıyor

Devlet Personel Başkanlığı’na 9 Eylül 2014’te gönderilen talimatta KPSS eğitim bilimleri sınavından tam puan ve tam puana yakın puan alan adaylarla ilgili isim listesi gönderilirken, şu bilgiler istendi:

“Şahısların ÖSYM Başkanlığınca KPSS sınavlarının sonucuna istinaden, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait başarı puanlarına dayanılarak devlet kurumlarına yerleştirilen olup olmadığı, var ise hangi yıl, hangi başarı sırası ile yerleştirildiği ve halen görevli bulunduğu kurumun belirtilerek gönderilmesi.”

ÖSYM’den 3227 kişinin iletişim bilgileri istendi

ÖSYM’den istenen bilgiler ise şöyle sıralandı:

“2010 yılında düzenlenen ancak çeşitli usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle ile iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında, 100 ve üzeri doğru cevap yapan 3227 şahıstan, 2011-2012-2013 ve 2014 yıllarında Başkanlığınızca düzenlenen KPSS sınavlarına girenlerin doğru cevap sayıları, puanları, iletişim bilgileri, TC numaraları, adreslerinin tarafımıza bildirilmesi.”

Maliye Bakanlığından ise söz konusu isimlere yönelik son 5 yılda inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmamış ise yapılarak savcılığa teslim edilmesi talep edildi.